Рождественское обращение короля Чарльза III в этом году продемонстрировало тщательно выверенное усиление ролей двух членов британской королевской семьи.

Как пишет Mirror, об этом заявил королевский биограф Роберт Гардман, анализируя традиционное праздничное послание монарха, записанное в Вестминстерском аббатстве. В речи 77-летний король говорил о жизненном "паломническом пути", вспомнив библейскую историю волхвов, которые преодолели физические и моральные испытания, обретая внутреннюю силу.

Во время трансляции зрители увидели кадры с различными членами королевской семьи, в частности королеву Камиллу, принцессу Анну и герцогиню Эдинбургскую Софи. Впрочем, по словам Гардмана, особенно заметным стало присутствие принца Джорджа и принцессы Шарлотты - старших детей принца Уильяма и принцессы Кейт. Это свидетельствует об их постепенном привлечении к выполнению представительских ролей.

Отдельное внимание эксперты уделили именно принцу Джорджу. В ноябре он впервые появился на Фестивале памяти, где присутствовал рядом с матерью. Королевский обозреватель Кэти Николл отметила, что родители сознательно поддержали участие 12-летнего Джорджа в мероприятии как часть подготовки к будущей роли главой Вооруженных сил Великобритании.

Напомним, на Сочельник в прямом эфире показали музыкальное выступление принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты.

