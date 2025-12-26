Одна из задач на 2026 год - это повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону, отметила премьер.

Более половины вооружения в украинской армии создана украинскими производителями. Об этом в комментарии журналистам рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году, более 75% средств было направлено на закупку именно у украинских производителей. Мы хорошо понимаем, что армия - это наша гарантия безопасности", - сказала Свириденко.

Она добавила, что одной из задач на 2026 год является дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону.

Видео дня

"Мы очень благодарны всем нашим производителям, как частным, так и государственным, за то, что они постоянно на контакте с военными. Они постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя. Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства", - добавила Свириденко.

Украинское оружие: важные новости

Ранее экс-заместитель руководителя департамента государственных закупок Министерства обороны Александр Лиев сообщил, что с 2025 года Украина вышла на серийное производство и "системное применение" ОТРК 1КР1 "Сапсан". Он отметил, что первый государственный контракт на закупку этих систем был заключен еще в 2022 году.

Также стало известно, что ЕС одобрил Программу европейской оборонной промышленности, которой предусмотрена, в частности, интеграция оборонно-промышленного комплекса Украины в европейский. Часть из 1,5 млрд евро грантов, которые были выделены на эту программу на 2025-2027 годы, будет передана на развитие оборонпрома Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: