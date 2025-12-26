Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,90/42,00 грн/долл., а евро - 49,34/49,45 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 декабря снизился на 10 копеек и составил 42,25 гривни за доллар, в продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,80 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составил 49,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,20 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 8 копеек и составил 42,20 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составил 49,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: