Широкое распространение Bluetooth 6 в аудиотехнике набирает обороты, и по мере развития аппаратного обеспечения можно ожидать появления множества новых функций.

Новый стандарт беспроводной связи Bluetooth 6, представленный осенью прошлого года, начинает потроху появляться в реальных гаджетах. Как и с предыдущими версиями, путь от анонса до массового внедрения занимает несколько лет, и 2026-й как раз станет таким переходным периодом для этой технологии.

Новая версия приносит ряд важных инноваций, обещая заметные улучшения в стабильности соединения, задержке и отслеживаю устройств. Специалисты ZDNET рассказали, почему этот новейший стандарт аудиосвязи так важен.

Быстрее и стабильнее подключение

Одно из главных новшеств Bluetooth 6 – повышение эффективности поиска и сопряжения девайсов. Стандарт получил улучшенные механизмы "advertising", благодаря которым наушники и другие устройства быстрее обнаруживаются и подключаются с меньшим энергопотреблением.

Это особенно важно для Bluetooth multipoint – функции одновременной работы с несколькими девайсами, которая часто страдает от сбоев при переключении наушников со смартфона на ноутбук или планшет.

Для работы этих функций ваши наушники и смартфон должны поддерживать Bluetooth 6.0+. К счастью, многие смартфоны, выпущенные в 2025 году, такие как серия Google Pixel 10 и линейка iPhone 17, оснащены Bluetooth 6. Теперь осталось подождать, пока производители наушников их догонят.

Меньше задержек в играх и видео

В более старых версиях Bluetooth наблюдались проблемы с задержкой аудио/видео, когда возникала задержка между звуком, который вы слышите, и видео, которое вы смотрите.

Усовершенствование технологии Isochronous Adaptation Layer (ISOAL) снизит задержку и повысит стабильность аудиопотока. Это особенно актуально для мобильных игр, AR/VR и просмотра видео, где рассинхронизация звука и изображения критична.

В перспективе пользователи смогут комфортно играть без проводов даже в динамичные проекты.

Универсальное отслеживание устройств

Одной из самых обсуждаемых функций Bluetooth 6 стала технология Channel Sounding. Она позволяет определять расстояние до подключенных устройств с точностью до сантиметра без необходимости устанавливать дорогие UWB-чипы. Это открывает путь к универсальному поиску наушников и других аксессуаров вне экосистем конкретных брендов.

Благодаря Channel Sounding телефон одного производителя сможет находить наушники другого, если оба устройства поддерживают Bluetooth 6.0 или выше. Пока таких моделей немного, но в ближайшие годы их станет заметно больше.

Когда ждать массового перехода

Как обычно, смартфоны внедряют новые беспроводные технологии быстрее, нежели аудио-устройства. Даже при наличии Bluetooth 6 в новых флагманах многие популярные наушники остаются на более старых версиях стандарта.

Тем не менее именно Bluetooth 6 закладывает фундамент для следующего поколения беспроводного аудио – с меньшей задержкой, более стабильным соединением и продвинутыми функциями поиска.

