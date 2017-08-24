Полиция уточнила количество пострадавших в результате взрыва близ Кабмина
Сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших в результате взрыва в центре Киева.
Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик уточнила, что в результате взрыва на улице Грушевского в центре столицы три человека получили телесные повреждения.
Об этом Блищик сообщила в комментарии УНИАН.
«Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина», - сказала она.
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При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв.
Ранее полиция сообщала, что в результате взрыва пострадали два человека: мужчина и женщина.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сейчас основной версией взрыва на Грушевского является хулиганство.