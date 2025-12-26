Россияне атаковали одну из самых оживленных трасс Харькова, горят машины, есть погибшие и пострадавшие.
Обновлено в 16:46. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, на данный момент известно о двух погибших в результате удара и четырех пострадавших.
Ранее чиновник сообщал, что враг нанес удар КАБами по Шевченковскому району города.
"Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди. Количество раненых и погибших уточняется", - отметил он.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно об одном погибшем и трех пострадавших - среди них 9-месячная девочка. Повреждены по меньшей мере два автомобиля.
Атаки РФ на энергетическую и портовую инфраструктуру Украины
Российская армия в ночь на 26 декабря массированно атаковала энергетическую и портовую инфраструктуру Украины - повреждены несколько судов, в том числе иностранные, на местах попаданий вспыхнули пожары.
В частности, враг снова атаковал Одесский регион ударными беспилотниками. Под ударом оказались Измаильский и Одесский районы области, а также Одесса.
Воздушные удары вызвали новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника.
Глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что в областном центре зафиксировано поражение объекта инфраструктуры - в результате попадания БПЛА произошло возгорание. Продолжается обследование прилегающей территории на предмет повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.