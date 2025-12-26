Среди пострадавших - 9-месячная девочка.

Россияне атаковали одну из самых оживленных трасс Харькова, горят машины, есть погибшие и пострадавшие.

Обновлено в 16:46. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, на данный момент известно о двух погибших в результате удара и четырех пострадавших.

Ранее чиновник сообщал, что враг нанес удар КАБами по Шевченковскому району города.

"Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди. Количество раненых и погибших уточняется", - отметил он.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно об одном погибшем и трех пострадавших - среди них 9-месячная девочка. Повреждены по меньшей мере два автомобиля.

Атаки РФ на энергетическую и портовую инфраструктуру Украины

Российская армия в ночь на 26 декабря массированно атаковала энергетическую и портовую инфраструктуру Украины - повреждены несколько судов, в том числе иностранные, на местах попаданий вспыхнули пожары.

В частности, враг снова атаковал Одесский регион ударными беспилотниками. Под ударом оказались Измаильский и Одесский районы области, а также Одесса.

Воздушные удары вызвали новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что в областном центре зафиксировано поражение объекта инфраструктуры - в результате попадания БПЛА произошло возгорание. Продолжается обследование прилегающей территории на предмет повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.

