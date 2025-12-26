Пять знаков Зодиака начнут новый год с феерического рывка: кто они

Луна в Тельце усиливает чувство стабильности.

Составлен гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года. Ситуация складывается особенно удачно для пяти знаков Зодиака. Переход в новый год подталкивает к пересмотру привычек и выработке более устойчивых стратегий. Энергия сезона Козерога настраивает на дисциплину, ответственность и дальновидность, становясь важной подготовкой к будущим астрологическим процессам, связанным с переходом Сатурна в Овен, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В начале недели Луна в Тельце усиливает чувство стабильности и помогает смотреть на перспективы с большей уверенностью. Позже Луна в Близнецах, усиленная влиянием Меркурия, активизирует общение, идеи и интеллектуальный обмен. Полнолуние в Раке 3 января подводит итоги усилий последних месяцев и ясно показывает, какие результаты уже готовы проявиться.

Знаки Зодиака, о которых идет речь ниже, на этой неделе получают больше ясности, вдохновения и способности концентрироваться. Космические ритмы подталкивают их к формированию четкого плана на начало нового года.

Телец

Неделя завершает значимый этап и постепенно настраивает на ритмы 2026 года. Несмотря на возможную эмоциональную насыщенность, Луна в вашем знаке в первые дни периода приносит ощущение уверенности и внутренней собранности. Возрастает внимание к собственным потребностям и физическому комфорту.

Переход Луны в Близнецы стимулирует интерес к новым темам и идеям, которые можно изучать в спокойном режиме. Это время хорошо подходит для интеллектуального развития и расширения кругозора. Полнолуние в Раке усиливает продуктивность и способствует укреплению важных контактов.

Марс в Козероге подталкивает к активной работе над целями и развитию текущих проектов. Готовность принимать помощь и учитывать замечания со стороны окажется особенно полезной. Ошибки этого периода становятся источником роста, а не поводом для сомнений.

Близнецы

Основной акцент недели – восстановление ресурса и возвращение к приоритетам. Если нагрузка кажется чрезмерной, стоит сосредоточиться на уже начатых задачах, а не брать на себя новые обязательства. Последовательность принесет больше пользы, чем стремление охватить все сразу.

Луна в Тельце в начале недели помогает структурировать мысли и заложить основу для дальнейших шагов. Полнолуние в Раке 3 января способствует более практичному взгляду на финансовые вопросы. Это подходящий момент для пересмотра бюджета или выстраивания новой системы учета.

Сезон Козерога усиливает чувство ответственности и помогает действовать более осознанно. Движение вперед требует терпения и планирования, а не спонтанных решений.

Рак

Неделя выделяет вас на общем фоне благодаря полнолунию в вашем знаке, которое усиливает личное влияние и приносит позитивные сдвиги в сфере взаимодействия с окружающими. Интуиция становится надежным ориентиром, а забота о себе выходит на первый план. Луна в Тельце в начале периода помогает сохранять внутреннее равновесие.

Меркурий в Козероге облегчает диалог и способствует конструктивному обмену идеями. В этот период могут появиться новые интересы или вдохновение для творческих начинаний. Общение с людьми, вызывающими уважение, стимулирует рост и развитие.

Неделя подходит для расширения личного пространства через новые занятия, прогулки или небольшие планы, которые наполняют жизнь свежими впечатлениями.

Скорпион

Желание учиться и расширять горизонты на этой неделе получает мощную поддержку. Полнолуние в Раке придает смелости для освоения новых знаний и навыков. Это может проявиться через обучение, чтение или более серьезный подход к самообразованию.

Меркурий в Козероге усиливает концентрацию и дисциплину, помогая доводить начатое до результата. Также возрастает социальная активность – становится легче вступать в новые сообщества или укреплять связи в уже знакомых кругах.

Календарь постепенно наполняется встречами и событиями, а общение приносит не только удовольствие, но и полезные перспективы. Ваше влияние на окружающих в этот период заметно усиливается.

Рыбы

Астрологические влияния недели раскрывают ваш творческий потенциал и усиливают воображение. Это благоприятное время для художественных проектов, письма, музыки или любой деятельности, связанной с самовыражением. Многие почувствуют желание вернуться к ранее начатым идеям и довести их до логического завершения.

Сочетание сезона Козерога и полнолуния в Раке дает терпение и внутреннюю устойчивость, необходимые для длительной работы. Сатурн в вашем знаке оказывает поддержку, помогая сохранять фокус и веру в собственные способности.

Неделя позволяет не только творить, но и получать удовлетворение от процесса, ощущая, что усилия находят правильное направление.

