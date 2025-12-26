Зеленский: Трампу стоит приехать в Украину, чтобы обосновать свой мирный план

Президент предупредил, что мирное соглашение, вероятно, придется выносить на референдум.

На этой неделе президенты Украины и США во время личной встречи должны окончательно согласовать свои позиции по мирному плану. После этого Дональду Трампу стоило бы приехать в Украину, чтобы самолично объяснить его преимущества украинцам. Об этом в интервью Axios заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, большинство вопросов в двусторонних соглашениях между США и Украиной в рамках мирного урегулирования уже согласованы. Это касается в том числе и американских гарантий Украине, хотя некоторые "технические вещи" еще предстоит дополнительно обсудить.

Одним из них является срок действия соглашения о гарантиях. Белый дом предложил 15-летний пакт с возможностью его пролонгации.

"Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет", - сказал Зеленский, добавив, что будет считать "большим успехом", если Трамп согласится с этим во время их встречи в это воскресенье.

По словам украинского президента, соглашение о гарантиях обязательно должны ратифицировать парламенты США и Украины.

Вместе с тем Зеленский признался, что хочет договориться о лучших условиях в вопросе территорий. Если же мирный план потребует "очень сложного" решения по территориям, весь 20-пунктный мирный план придется выносить на референдум.

Как пишет Axios, Зеленский подтвердил готовность американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетить Украину, чтобы изложить преимущества этого соглашения. Зеленский также предположил, что, возможно, самому Трампу следовало бы приехать в Украину, чтобы лично обосновать такой вариант мирного соглашения. (Здесь Axios не приводит прямой цитаты из слов президента Украины).

Встреча Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, ранее Зеленский сообщил, что планирует встречу с президентом США. По данным СМИ, они встретятся в это воскресенье в частной резиденции Трампа во Флориде.

По словам Зеленского, они должны окончательно согласовать некоторые вопросы по мирному плану, в частности, то, что касается гарантий безопасности. По его словам, это соглашение почти готово.

