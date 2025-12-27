Умер гитарист легендарной британской рок-группы The Cure

В официальном заявлении группы указано, что причиной смерти Перри Бамонте стала болезнь.

На Рождество, 25 декабря, на 66-м году жизни скончался гитарист британской рок-группы The Cure Перри Бамонте, говорится в официальном заявлении коллектива на сайте.

Причиной смерти указана кратковременная болезнь, которую он перенес дома. Коллеги гитариста вспомнили его вклад в деятельность группы во время двух периодов работы в ней: сначала с 1990 по 2005 год, а затем с 2022 года и до сих пор.

"Тихий, интенсивный, интуитивный, постоянный и чрезвычайно креативный, "Тедди" был теплосердечным и важной частью истории The Cure", - говорится в сообщении.

Указывается, что с 1990 года он играл на гитаре, шестиструнном басе и клавишных в альбомах "The Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers", акустических хитах и альбомах The Cure.

Также гитарист выступил на более чем 400 концертах группы в течение 14 лет. В 2022 году он снова присоединился к The Cure и сыграл еще 90 концертов с тех пор.

В заявлении добавляется, что некоторые из них стали лучшими в истории группы, а кульминацией стала концертная программа "The Show of a Lost World" в Лондоне 1 ноября 2024 года.

"Наши мысли и соболезнования со всей его семьей. Мы будем очень скучать по нему", - указано в сообщении.

