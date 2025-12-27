Мяуканье кота среди ночи не дает спать, поэтому проблему нужно решать.

Вероятно, вас раздражает, что ваш кот постоянно выпрашивает еду ночью, когда вы крепко спите. Ситуацию усугубляет то, что вы не знаете, как это прекратить. Издание Catster опубликовало 8 советов ветеринара Аманды Чарльз, которые помогут вам отучить домашнего любимца от этой дурной привычки.

1. Обратитесь к ветеринару

Если ваш кот раньше не просил есть ночью, а такое поведение появилось недавно, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить возможные медицинские причины. Существует ряд состояний, из-за которых кот может постоянно испытывать голод, в частности глисты, гипертиреоз, диабет. В процессе осмотра и диагностических тестов ветеринар сможет исключить проблемы со здоровьем и убедиться, что речь идет лишь об особенностях поведения.

2. Предлагайте качественный корм

Еще одна причина, почему кот может докучать ночью, заключается в том, что он остается голодным даже после того, как поест. Это может происходить, если вы кормите питомца кормом низкого качества, который не обеспечивает всех его потребностей в питательных веществах.

Переход на полноценный и сбалансированный корм высокого качества может помочь вам спокойно спать ночью.

3. Убирайте миску после кормления

Когда кот видит свою миску, даже если сейчас не время есть, это напоминает ему о еде. Возможно, ваш любимец скучает, а перед глазами - любимая миска, поэтому он начинает просить дополнительный корм или лакомство. Если вам удастся с самого начала не позволить коту думать о еде, вы сможете предотвратить выпрашивание.

4. Игнорируйте выпрашивание

Конечно, это сложно. Постоянное мяуканье, касание лапами и умоляющие глаза почти невозможно игнорировать. Но если вы поддадитесь, остановить такое поведение в будущем будет еще сложнее. Каждый раз, когда кот выпрашивает еду, а вы в конце концов даете ему еще, вы только закрепляете это поведение, а это значит, что он будет делать это снова и снова.

5. Не пускайте кота к себе, пока спите

Кот не сможет выпрашивать, если не будет иметь к вам доступа. Хотя вам может нравиться, когда кот находится в комнате рядом ночью, есть немало преимуществ в том, чтобы иметь пространство для сна без кота. Да, возможно, вам придется пережить мурлыканье и скрежет под дверью, но если игнорировать это в течение 1-2 ночей, то такое поведение, скорее всего, исчезнет, и вам больше не придется сталкиваться с ночным выпрашиванием еды.

6. Предложите игрушку-головоломку с кормом

Это может либо помочь остановить выпрашивание, либо, наоборот, усугубить ситуацию. Игрушка-головоломка с кормом помогает удовлетворить умственные и физические потребности кошки, а также замедляет процесс потребления пищи, что может уменьшить желание выпрашивать. Проблема заключается в том, что когда игрушка опустеет, у кошки может появиться новый повод докучать вам. Если причина в скуке, этот вариант может хорошо сработать.

7. Убедитесь, что кошка получает достаточно еды

Каждой кошке требуется разное количество пищи в зависимости от породы, размера, уровня активности и имеющихся заболеваний. Если кот получает недостаточно еды, можете быть уверены: он обязательно сообщит вам об этом. Но прежде чем слишком активно пытаться отучить ее от выпрашивания, убедитесь, что она действительно получает достаточно еды.

Хотя большинство людей придерживаются рекомендаций по кормлению, указанных на упаковке с кормом, стоит также обратить внимание на вес кота, уровень его активности в течение дня и проконсультироваться с ветеринаром относительно оптимального количества пищи.

8. Предлагайте несколько небольших приемов пищи в течение дня

Коты по своей природе едят несколько небольших порций в течение дня, поэтому если ваш кот пытается сказать, что он голоден, полезно предлагать ему три-четыре небольших приема пищи в день вместо двух. Однако это не означает, что нужно увеличивать общее количество пищи. Кошка должна получать то же количество калорий, просто распределенное на меньшие и более частые порции.

Чем больше этих советов вы примените - тем лучше. Но помните: поведение кота не изменится за одну ночь. Изменение привычек домашнего любимца требует времени и последовательности, поэтому внедряйте как можно больше рекомендаций, придерживайтесь их регулярно и дайте несколько дней или даже недель, чтобы они начали действовать, подчеркнула ветеринар.

Ранее УНИАН рассказывал, что на самом деле коты думают о людях. Отмечалось, что хоть коты и не считают нас "милыми", научные исследования подтвердили, что как котята, так и взрослые коты могут демонстрировать к человеку поведение, подобное отношениям детей с родителями в человеческом мире. Это особенно заметно, когда котенок рано теряет контакт с матерью. В таком случае человек становится основным источником защиты, питания и эмоциональной стабильности. Для кота это эквивалентно роли, которую выполняла бы мать-кошка, формируя фундаментальную связь доверия и зависимости.

