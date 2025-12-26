Шесть украинских банков объединились в консорциум, чтобы оказать существенную финансовую поддержку отечественным производителям сектора ОПК, а сумма кредитного соглашения составляет 21,5 млрд грн.

Украинские банки заключили историческое по объему консорциумное кредитное соглашение для поддержки предприятия ОПК, оно объединило шесть банков (государственных и частных), которые профинансируют производство товаров военного назначения. Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал Глава НБУ Андрей Пышный.

Говоря о деталях кредитного соглашения, глава Нацбанка сообщил, что оно предусматривает предоставление займа на сумму 21,5 млрд грн на трехлетний срок, причем, этот кредит обеспечен государственной гарантией.

"Я благодарен банкам, которые восприняли призыв НБУ присоединиться к финансированию оборонного комплекса. В течение года мы совместно с правительством и сектором нарабатывали необходимые решения для воплощения такого глобального проекта. Сегодня вместе с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем приветствовали участников консорциума в Национальном банке.

По причинам безопасности мы не называем банки и другие детали договоренностей. Когда наконец наступит справедливый и долгосрочный мир, обязательно расскажем больше об этом историческом соглашении", - отметил Андрей Пышный.

По его словам, консорциумное кредитование - реальный инструмент, который дает сегодня больше всего возможностей реализовывать масштабные проекты, обеспечивая распределение рисков и стабильность финансирования на нужную сумму.

"Банки-первопроходцы, убежден, будут масштабировать свою экспертность и опыт на весь сектор, чтобы таких сделок становилось больше. Тем более, что они уже имеют успешный опыт совместной работы для поддержки важных отраслей экономики. Ранее банковский сектор объединился, чтобы помочь энергетике. Уже обеспечено финансирование проектов по восстановлению генерации мощностью 1,3 ГВт. Всего за этот период профинансировано энергетические проекты на 33,5 млрд грн", - отметил глава НБУ.

Ранее сообщалось, что одним из приоритетов Стратегии по развитию кредитования является опыт банковского финансирования энергетического сектора. В частности, в июне 2024 года 20 банков подписали совместный Меморандум о параметрах льготного кредитования восстановления энергетики.

Напомним, Национальный банк Украины призвал банки активнее кредитовать предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По словам главы НБУ Андрея Пышного, финансирование оборонного комплекса - приоритетное направление для страны в целом, которое должно найти свое отражение в предложениях банков.

