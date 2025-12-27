Чем полезен лосось для здоровья человека: диетологи назвали 6 преимуществ

Лосось является основным продуктом средиземноморской диеты, которая уменьшает воспаление в организме.

Лосось - это питательный и полезный для здоровья продукт. Этот вид рыбы богат питательными веществами и способствует здоровью различными способами, пишет EatingWell.

Исследования показывают, что употребление рыбы, особенно такой богатой омега-3, как лосось, может улучшить ваше здоровье различными способами.

Лосось является основным продуктом средиземноморской диеты, которая, как было доказано, обладает полезными свойствами для здоровья, в частности уменьшает воспаление, что может привести к сердечным заболеваниям, ухудшению когнитивных функций и диабету 2 типа.

Диетологи перечислили впечатляющие преимущества лосося:

1. Богат омега-3 жирными кислотами

Жир является важным питательным веществом для здоровья человека. Он способствует усвоению определенных питательных веществ, защищает органы, обеспечивает энергией и многое другое.

В статье отмечается, что человеческому организму нужен жир, но важно, какой именно вид потребляется. В частности, ненасыщенные жиры, которых много в лососе, имеют огромную пользу для здоровья.

Диетолог Майя Феллер рассказала, что лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые являются разновидностью полиненасыщенных жиров. Омега-3 жиры считаются незаменимыми, поскольку организм не может их синтезировать. Это означает, что их следует получать с пищей.

Преимущества полиненасыщенных жиров, отмечает Феллер, огромны: от уменьшения воспаления и снижения артериального давления до уменьшения риска некоторых видов рака. Жирная рыба, такая как лосось, согласно данным Aging Clinical and Experimental Research, может уменьшить риск когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.

2. Содержит много белка

Диетолог Дженни Шей Раун отметила, что помимо жира, лосось также богат белком. Например, в 85 граммах лосося содержится около 22 граммов белка.

Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка (к которым можно отнести лосось) могут способствовать похудению, а также предотвращать ожирение.

Отмечается, что для людей, принимающих лекарства для похудения, потребление достаточного количества качественного белка может помочь предотвратить потерю мышечной массы.

3. Обеспечивает витамином В12

Витамин В12 необходим для работы нервной системы, образования эритроцитов и синтеза ДНК. Если человек придерживается пескетарианской диеты, включающей белок из рыбы, лосось является важным источником этого витамина.

4. Поставляет необходимые минералы

По словам диетолога Робин Форутан, лосось является отличным источником других важных питательных веществ, включая йод, калий и селен. Объясняется, что йод поддерживает функцию щитовидной железы, калий играет важную роль в регулировании артериального давления, а селен является антиоксидантом, который помогает предотвращать повреждение свободными радикалами.

В лососе также есть холин - важное питательное вещество для развития мозга во время беременности и в раннем детстве, а также для памяти, настроения и здоровья мозга у взрослых.

5. Богат антиоксидантами

В материале говорится, что дикий лосось также является источником астаксантина, красного пигмента, который придает лососю его великолепный цвет. Астаксантин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Поэтому, употребление продуктов, содержащих это соединение, также может быть полезным для здоровья кожи, обеспечивая определенную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов.

6. Источник витамина D

Поскольку получить витамин D из пищи может быть сложно, есть продукты, но их немного, которые являются его хорошими источниками. Отмечается, что нерка является одним из лучших источников витамина D.

Приводятся данные, что 85 граммов вареной нерки обеспечивают 71% суточной нормы витамина D, который является важным для здоровья костей и может играть важную роль в борьбе с депрессией и поддержании иммунитета.

Советы диетологов по питанию

