Курс валют в Украине 27 декабря: сколько стоит доллар и евро сегодня

Отмечается, что резких изменений не стоит ожиданий.

Курс доллара в Украине в субботу, 27 декабря, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,75 до 42,00 гривни и продажа от 42,10 до 42,45 гривни, аналитик Алексей Козырев.

При этом он отметил, что курс евро будет в пределах - прием от 49,40 до 49,75 гривни и продажа от 49,80 до 50,10 гривни

"За 22−26 декабря курс продажи доллара на межбанке просел на 8 копеек - со стартовых котировок понедельника 42,19/42,22 до 42,10/42,14 гривен к концу пятничной сессии. На наличном рынке вечером 26 декабря доллар продавался по 42,10-42,35 гривни", - напомнил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,90/42,00 грн/долл., а евро - 49,34/49,45 грн/евро.

