В результате взрыва возле Кабмина пострадал бывший боец АТО - волонтер (фото)
Знакомые пострадавшего в результате взрыва в центре Киева опубликовали его фото, очевидно, из больницы.
В результате взрыва в правительственном квартале Киева пострадал бывший участник АТО, который побывал в Донецком аэропорту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.
"Пройти пару ротаций на "метео" ДАПа в жаркие времена, кучу других стремных мест. Невредимым. Поймать осколки от гранаты или что там было... в правительственном квартале", - говорится в его сообщении на Facebook.
Читайте такжеСтало известно, кто пострадал в результате взрыва возле Кабмина в Киеве
В то же время, в сети знакомые пострадавшего в результате инцидента возле Кабмина опубликовали его фото, очевидно, из больницы.
"Да, Валерина жена, теща и еще один боец, бывший. Наш, с Комбатуа, инструктор", - говорится в сообщении.
Как сообщали СМИ, пострадавшие от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева - это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева - его жена, теща и друг семьи.