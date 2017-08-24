В результате взрыва возле Кабмина пострадал бывший боец АТО - волонтер (фото)

В результате взрыва в правительственном квартале Киева пострадал бывший участник АТО, который побывал в Донецком аэропорту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

"Пройти пару ротаций на "метео" ДАПа в жаркие времена, кучу других стремных мест. Невредимым. Поймать осколки от гранаты или что там было... в правительственном квартале", - говорится в его сообщении на Facebook.

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В то же время, в сети знакомые пострадавшего в результате инцидента возле Кабмина опубликовали его фото, очевидно, из больницы.

"Да, Валерина жена, теща и еще один боец, бывший. Наш, с Комбатуа, инструктор", - говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, пострадавшие от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева - это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева - его жена, теща и друг семьи.