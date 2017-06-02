Вещественные доказательства и информация о нападавшем на Осмаева говорят о "российском следе" – Шкиряк

Покушение на экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву, был спланирован и подготовлен российскими спецслужбами.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"В том, что это дерзкое преступление было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами никаких сомнений нет. Все вещественные доказательства, найденные на месте происшествия и полученная оперативная информация в отношении личности нападавшего, свидетельствуют именно об этом. Конечно, следствие отработает все возможные версии этого резонансного события, но российский след является очевидным", – сообщил Шкиряк.

По его словам, по заключению врачей, прооперированный Адам Осмаев еще в тяжелом, но стабильном состоянии, главная опасность жизни миновала. Он находится под постоянным наблюдением врачей.

«Раненый киллер прооперирован и, возможно, вскоре сможет дать показания следователям. Его усиленно охраняют спецназовцы Нацполиции. Убежден, что его показания помогут выйти на след российских организаторов и заказчиков этого неудавшегося теракта против украинских патриотов. Мы получим ответы на вопросы», – добавил советник главы МВД.

По его мнению, убийство Павла Шеремета, покушение на Антона Геращенко, убийство Дениса Вороненкова и нынешнее покушение на убийство Амины Окуевой и Адама Осмаева - это «звенья одной большой цепи под названием российский террор против Украины».

Как сообщал УНИАН, 1 июня в 16.49 в Киеве на улице Кирилловской произошла перестрелка. Пострадавшим в результате стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на президента РФ Владимира Путина.

Предварительно установлено, что мужчина, который назвался иностранным журналистом, заблаговременно договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

Нападающего и Адама Осмаева из-за полученных ранений доставили в больницу.