В Киеве на Подоле произошла стрельба: двое мужчин получили ранения

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на киевском Подоле, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, происшествие произошло на улице Кирилловской в 16.49.

На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым.

Проводятся следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, ранее, 30 мая, в 8.16 в полицию поступила информация от прохожего о том, что на улице Михаила Гришко вблизи станции метро «Позняки» неизвестный из автомобиля «Ауди» красного цвета совершил несколько выстрелов в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко.

Застреленным оказался советник директора ГП "Укрспирт" Виктор Панков.

При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм.