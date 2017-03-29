СБУ рассматривает возможность расследования нападения на консульство в Луцке с польской стороной

Основная версия нападения на Генеральное консульство Польши в Луцке - террористический акт, рассматривается возможность расследования этого преступления с польской стороной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

"Основная на сегодняшний момент версия, которую отрабатывают следователи правоохранительных органов, это теракт", - сказал он.

Ткачук отметил, что по указанию председателя СБУ в Луцк отбыла группа сотрудников Центрального управления СБУ для предоставления всесторонней поддержки следователям, которые работают в рамках уголовного производства.

Читайте такжеВсе польские консульства по Украине будут закрыты, пока их не обеспечат эффективной охраной - посол

"Президент Украины Петр Порошенко дал соответствующие поручения председателю Службы безопасности Украины, и сейчас мы также прорабатываем возможность создания совместной группы по расследованию этого резонансного преступления вместе с правоохранителями из Польши", - сообщил Ткачук.

<iframe width="720" height="576" src="https://ovva.tv/video/embed/ItKzU82z" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Он также отметил, что, в соответствии с польским законодательством, нападение на консульское учреждение за рубежом также квалифицируется как преступление.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».