Это был теракт – польский консул об обстреле представительства в Луцке
Консул заявил, что неизвестные намеревались убить людей.
Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом. Об этом он сказал в комментарии изданию «Волинь24».
Савицки заявил, что неизвестные хотели убить людей.
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«Это был истинный теракт. Хотели убить людей», - сказал консул.
Савицки также сообщил, что в связи с нападением на помещение Генерального Консульства Республики Польша, учреждение сегодня, 29 марта, работать не будет.
Напомним, в Луцке сегодня ночью неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. В результате стрельбы повреждена крыша здания. Стрельба произошла около 00:30. По словам консула, охранники услышали взрыв.
СМИ сообщали, что судя по величине отверстия в крыше, могли стрелять из гранатомета или другого серьезного вооружения.