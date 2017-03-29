Это был теракт – польский консул об обстреле представительства в Луцке

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом. Об этом он сказал в комментарии изданию «Волинь24».

Савицки заявил, что неизвестные хотели убить людей.

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«Это был истинный теракт. Хотели убить людей», - сказал консул.

Савицки также сообщил, что в связи с нападением на помещение Генерального Консульства Республики Польша, учреждение сегодня, 29 марта, работать не будет.

Напомним, в Луцке сегодня ночью неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. В результате стрельбы повреждена крыша здания. Стрельба произошла около 00:30. По словам консула, охранники услышали взрыв.

СМИ сообщали, что судя по величине отверстия в крыше, могли стрелять из гранатомета или другого серьезного вооружения.