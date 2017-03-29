В Луцке обстреляли Генконсульство Польши - СМИ (фото)

В Луцке сегодня ночью неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. Об этом сообщает "Волынь 24"

Сообщается, что в результате стрельбы повреждена крыша здания. Стрельба произошла около 00:30. По словам консула, охранники услышали взрыв.

"Стреляли неприцельно или неумело. Быть может, с целью какого-либо предупреждения или провокации", - прокомментировал представитель правоохранительных органов.

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Издание пишет, что судя по величине отверстия в крыше, могли стрелять из гранатомета или другого серьезного вооружения.

Позже территорию консульства окружили патрульные. В помещении работали представители СБУ и следственно-оперативная группа полиции.

Сообщается, что на момент выстрела в помещении, куда попали злоумышленники, никого не было. Семья консула живет в другом крыле здания.

Напомним, во Львове 8 февраля неизвестные разрисовали кирпичный забор и здание Генерального консульства Республики Польша надписями и красными пятнами.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, на стене ограждения территории консульства по ул. Ивана Франко, была сделана надпись: «Наша земля - ​​1», а на стене непосредственно здания Генконсульства - два пятна красной краски.