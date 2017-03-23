СБУ квалифицировала взрывы как диверсию на складах в Харьковской области

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрывов на военном складе в г. Балаклея Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, уголовное производство открыто по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на территории военного склада Министерства обороны, расположенного вблизи г.Балаклея Харьковской области, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщил министр обороны Степан Полторак, по предварительным данным, жертв в результате взрыва нет. Из-за взрыва эвакуированы почти 20 тысяч. жителей близлежащих населенных пунктов.

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Над местом взрыва в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

Государственной пограничной службой усилен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с главой Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной, работает оперативная группа ГСЧС Украины, возглавляемая временно исполняющим обязанности председателя ГСЧС Олегом Мельчуцким. Также на место происшествия отбыл премьер-министр Владимир Гройсман.