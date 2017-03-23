Под Харьковом на военном складе взрываются боеприпасы, проводится эвакуация населения (видео)

В Балаклее Харьковской области произошел мощный взрыв на крупнейшем в Украине складе боеприпасов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и местные сайты.

Сейчас проводится эвакуация населения из части города Балаклея и близлежащих сел, которые находятся в зоне возможного поражения, говорится в сообщении ГСЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 250 человек личного состава и 50 единиц техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.

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В Минобороны Украины заявили, что сейчас принимаются все меры для локализации и тушения пожара на базе боеприпасов на Харьковщине. По информации ведомства, пожар начался в четверг, 23 марта, в 2:34.

"Развернут штаб тушения пожара. На место происшествия вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины генералом-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами минобороны и Генерального штаба ВС Украины", - говорится в сообщении МО.

"Мы проснулись в 3 часа ночи от звука мощного взрыва. Схватили документы, деньги и выехали в сторону цемзаводов. На дороге сплошная пробка, по обочине идут женщины в ночных рубашках, босиком и с детьми на руках", - цитирует местный сайт одну из жительниц города.