Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Балаклее продолжаются - Полторак

Пожар на складе с боеприпасами в Балаклее Харьковской области продолжается, горит треть территории арсенала. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Сегодня произошли взрывы, и они, увы, продолжаются в настоящее время. В настоящее время, к сожалению, пожар не локализован и он продолжается где-то на трети всего арсенала", - сообщил Полторак.

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Как сообщал УНИАН, на Харьковщине вблизи г. Балаклея на военном складе ночью 23 марта начали взрываться боеприпасы, проводится эвакуация населения из зоны возможного поражения. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел из-за диверсии. В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.