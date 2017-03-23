Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее: Матиос заявил о диверсии (фото)

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел из-за диверсии.

"По результатам следственных действий следственно-прокурорской группы военной прокуроры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Харьковской области, которые находятся на месте события, в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа. 46 мин на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), который привел к детонации боеприпасов", - написал он на своей странице в Facebook.

Общая площадь арсенала - 368 га и 138 тысяч тонн боеприпасов. От места детонации путем установки блокировки организована условная 7-километровая граница зоны опасности разлета боеприпасов.

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"Данных о человеческих жертвах нет. На месте события работает штаб в составе руководства области и правоохранительных органов", - говорится в сообщении Матиоса.

Главный военный прокурор заявил, что по указанию министра обороны из Киева вылетел борт с комиссией под руководством заместителя министра обороны по вооружению Павловского.

"Учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлета организована эвакуация местного населения из населенных пунктов Вербовка и Яковенково", - рассказал он.

Также сейчас принимаются все возможные меры для недопущения человеческих жертв, установления очевидцев диверсии и осмотра места происшествия.

"На место происшествия прибыла тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны. Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала", - отметил Матиос.

Кроме того, Государственной пограничной службой усилен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.