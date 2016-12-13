Обвал общежития в Чернигове: спасатели разбирают завалы (фото)

В Чернигове спасатели разбирают завалы общежития, которое обрушилось вчера, 12 декабря, передает пресс-служба ГСЧС.

Завалы разбирают также при помощи техники. Кроме того развернут передвижной пункт управления ГСЧС в области.

«Аварийно-спасательные работы по разбору завала продолжаются, всего расчищено и вывезено около 430 метров кубических отдельных элементов строительных конструкций. На месте происшествия работает 8 грузовых самосвалов, 3 фронтальных погрузчика», - говорится в сообщении.

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В общем работает 78 человек и 22 единицы техники, из которых от ГСЧС - 34 человека личного состава и 8 единиц техники.

Напомним, в Чернигове 12 декабря в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало 7 человек, которые были госпитализированы.