В Чернигове обвалилась часть общежития, есть пострадавшие (фото)

17:24, 12 декабря 2016
Происшествия
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Спасатели проводят разбор завалов.

Обрушился один из подъездов общежития / ГСЧС

В Чернигове произошел обвал общежития. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что обвал произошел сегодня в одном из подъездов четырехэтажного общежития по ул. Попудренко, 16.

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«По предварительным данным пострадало 7 человек. В настоящее время проводится разбор завалов», - сообщили в ГСЧС.

"Предварительно, пострадали 7 человек, которые госпитализированы в больницу. По предварительным данным, под завалами находятся два человека, один из которых подает признаки жизни", - говорится в сообщении.

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Под завалами общежития находятся два человека, один из них подает признаки жизни.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают 40 человек личного состава и 11 единиц техники ГосЧС.

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Теги: #спасатели#чернигов#обвал#общежитие