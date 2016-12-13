Обвал общежития в Чернигове: информация о взрыве не подтвердилась (фото)

14:10, 13 декабря 2016
Происшествия
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Полиция открыла уголовное производство по факту обрушения здания в Чернигове, в результате чего один человек погиб. Предварительная информация о взрыве не подтвердилась.

Спасатели продолжают убирать обваленные конструкции / ГУ НП у Чернігівській області

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"Сейчас продолжаются работы по вывозу разрушенных конструкций. По информации спасателей, людей под завалами больше нет. Предварительная информация о взрыве не подтвердилась", - сказано в сообщении.

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Спасатели говорят, что под завалами больше нет людей / ГУ НП у Чернігівській області

С места происшествия эвакуировали 170 жильцов дома и расселили их в гостиницах Чернигова. Полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану места происшествия и имущества для предотвращения фактов мародерства.

Правоохранители следят за местом происшествия / ГУ НП у Чернігівській області

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).

Как известно, в Чернигове 12 декабря в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало 7 человек, которые были госпитализированы.

4-летний ребенок остался сиротой после того, как из-под завалов не удалось спасти ее маму.

Также сообщалось, что предварительная причина обвала - старая трещина в доме.

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