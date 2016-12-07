Главу киевской полиции допросят по делу о перестрелке в Княжичах – ГПУ

В рамках расследования уголовного производства, касающегося гибели пятерых полицейских в с. Княжичи Киевской области будет допрошен руководитель столичной полиции Александра Крищенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук сообщил сегодня в комментарии журналистам после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который заслушивал информацию правоохранителей о ходе расследования дела.

"Начальник территориального подразделения полиции в Киеве - он не был непосредственно руководителем той операции (задержание особо опасной преступной группы). Он давал "добро" на использование спецподразделения КОРД, как это предусмотрено инструкцией. В рамках уголовного производства будет рассмотрено, была ли в этой ситуации необходимость, и, конечно, будут взяты с него объяснения", - сказал Сторожук.

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Вместе с тем он отметил, что, учитывая тот факт, что правоохранители приехали в Княжичи задерживать особо опасную преступную группу, то "нет оснований считать, что решение об использовании спецподразделения было неправильным".

Как сообщалось, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений, в это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов в связи с автоматическим срабатыванием охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли пятеро сотрудников полиции.

Уголовное производство открыто по параграфу 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.