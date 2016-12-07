Троян рассказал, кто отсылал спецназ КОРД в Княжичи

Об этом заявил и.о. главы Нацполиции Украины Вадим Троян во время заседания комитета Верховной Рады, передает "Украинская правда".

"Операцию на выделение КОРДа подписывал Крищенко", - сказал он, добавив, что операция проводилась в двух городах: в Киеве и в селе Княжичи.

Также, по словам Трояна, Крищенко определил руководителя операции согласно плану.

"В настоящее время все восемь членов преступной группировки задержаны... и уже три человека арестованы на два месяца", - сказал он.

Троян также сказал, что были задержаны правоохранители, однако отказался назвать их фамилии.

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В то же время заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук заявил, что следователями прокуратуры "уже проведено воспроизведение событий" и изъяты все необходимые для следствия материалы.

"На сегодняшний день достаточно мало времени, чтобы установить все обстоятельства событий. Надо дождаться результатов экспертиз... чтобы уже выдвигать конкретные версии о нарушении теми или иными должностными лицами своих непосредственных обязанностей", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Руководство Министерства внутренних дел Украины назначило служебное расследование относительно инцидента. Также прокуратура установит причины и обстоятельства стрельбы.