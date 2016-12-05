Трагедия в Княжичах: в полиции уточнили количество жертв среди правоохранителей

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

“Если кто-то говорит о шестом трупе, пусть назовет его фамилию, имя и отчество и покажет, где он есть”, - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ждали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

Позже некоторые СМИ написали о шести погибших правоохранителях.