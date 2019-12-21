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Пожар в 16-этажке на Подоле: полиция открыла дело и рассказала детали

12:02, 21 декабря 2019
Происшествия
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Причиной пожара могло стать возгорание мягкой мебели от окурка сигареты / ГСЧС

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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По словам правоохранителей, владелец квартиры, в которой произошло возгорание, вместе с сожительницей злоупотребляли алкоголем. Полиция предполагает, что причиной пожара могло стать возгорание мягкой мебели от окурка сигареты.

Следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, крупный пожар вспыхнул вечером 20 декабря. В ГСЧС отметили, во время пожара спасатели спасли 4 человека, и 15 человек эвакуировали. Также во время разведки в квартире чрезвычайники обнаружили тела 2 человек.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве