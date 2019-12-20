В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть погибшие

Во время пожара спасатели спасли 4 человека и 15 человек эвакуировали.

В пятницу вечером, 20 декабря, в Киеве в 16-этажном жилом доме вспыхнул крупный пожар.

Инцидент произошел по адресу переулок Квитневый, 6 на Мостицком массиве в Подольском районе, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, огнеборцы установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9-м этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей. В 22:01 пожар ликвидирован на площади 18 м кв.", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, во время пожара спасатели спасли 4 человека, и 15 человек эвакуировали. Также во время разведки в квартире огнеборцы обнаружили тела 2 человек.

Сейчас на месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной части, а также 27 человек личного состава.

Ранее УНИАН сообщал, что в Оболонском районе Киева горела кровля двух этажей недостроенной многоэтажки.