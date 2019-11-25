"Контрабанда недели": Нефедов показал сигареты в угле почти на 3 миллиона (фото)

В Черновцах таможенники обнаружили контрабанду сигарет на почти 3 миллиона гривень.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов уже традиционно отчитался о самой большой обнаруженной на прошлой неделе контрабанде. На этот раз это были более 62 тысяч пачек сигарет, спрятанных среди древесного угля.

"Экспортную" контрабанду обнаружили в пункте пропуска Порубное в Черновцах", - рассказал Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

По его словам, таможенники решили проверить грузовик, поскольку древесный уголь – это классический рисковый товар. В общем там обнаружили сигарет на 2 миллиона 700 тысяч гривень.

"Интересно, это визит премьер-министра Украины Алексея Гончарука так повлиял на бдительность местных таможенников? Или просто совпадение?" – подчеркнул глава ГТС.

В комментариях у него спросили о вреде и выгоде от экспортной контрабанды. В ответ он подчеркнул, что прямой ущерб для бюджета от такого вида контрабанды практически отсутствует.

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"Но по такой логике надо просто производить героин и отправлять дипломатической почтой", – пошутил Максим Нефедов.

Похоже, таким образом глава украинской таможни потролил Россию, в дипломатической почте которой в Аргентине обнаружили свыше 400 килограммов героина.

Как сообщал УНИАН, в конце октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук совершил рабочий визит на Буковину. По его результатам глава правительства выразил сомнения в подлинности борьбы местных таможенников с контрабандой. Он рассказал, что таможенники хорошо подготовились к приезду премьера, но такая показуха никого не впечатлила.