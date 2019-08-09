Под Житомиром в ДТП пострадали 24 человека (фото)

Вблизи с. Тетеровка Житомирского района столкнулись микроавтобус и BMW. В результате столкновения BMW загорелся.

Сегодня под Житомиром столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW, в результате чего травмы получили 24 человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 9 августа около 13.10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи с. Тетеровка Житомирского района. Предварительно, на автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW, в результате чего травмы получили 24 человека.

По имеющейся информации, в результате столкновения автомобиль BMW загорелся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Погибших среди людей нет.

«Поскольку авария произошла совсем недавно, точной информации о характере травм еще нет. Известно, что отдельных пострадавших завезли в больницу, кому-то оказали помощь на месте. Точная будет известна позже", - рассказали корреспонденту УНИАН в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, экстренные службы.