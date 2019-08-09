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Под Житомиром в ДТП пострадали 24 человека (фото)

15:12, 09 августа 2019
Происшествия
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На месте происшествия работают следователи / фото: ГУ Нацполиции Житомирской области

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 9 августа около 13.10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи с. Тетеровка Житомирского района. Предварительно, на автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW, в результате чего травмы получили 24 человека.

По имеющейся информации, в результате столкновения автомобиль BMW загорелся.

Авто полностью уничтожено огнем / фото: ГУ Нацполиции Житомирской области

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Погибших среди людей нет.

«Поскольку авария произошла совсем недавно, точной информации о характере травм еще нет. Известно, что отдельных пострадавших завезли в больницу, кому-то оказали помощь на месте. Точная будет известна позже", - рассказали корреспонденту УНИАН в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, экстренные службы.

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Теги: #ДТП#Житомирщинапогода в Житомире