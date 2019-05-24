На Днепропетровщине пьяный водитель ездил по поселку и стрелял из пистолета

У дебошира изъяли стартовый пистолет Blow Magnum калибра 9 миллиметров.

В поселке Пятихатки Днепропетровской области пьяный водитель ездил по улицам на автомобиле «ВАЗ» и пугал людей стрельбой из пистолета.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел вчера, 23 мая.

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Отмечается, что сотрудники группы реагирования патрульной полиции выехали на место и по ориентировке остановили подозреваемого. Нарушителем, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, оказался 31-летний житель поселка. Также полицейские изъяли из автомобиля стартовый пистолет Blow Magnum калибра 9 мм.

Поскольку никто из людей не пострадал, на злоумышленника составили административный протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Согласно санкции статьи ему грозит штраф в сумме 10,2 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.