В Харькове произошла стрельба, пострадал мужчина

Пострадавшего доставили в больницу с первичным диагнозом - огнестрельное ранение туловища и головы.

В Шевченковском районе города Харькова между гражданами произошел конфликт с применением оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В понедельник, 6 мая, в 08:11 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 64 гражданин обнаружил раненого мужчину и перед этим слышал выстрелы.

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На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия, обстоятельства которого сейчас устанавливаются.

В результате ссоры пострадал 35-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу с первичным диагнозом - огнестрельное ранение туловища и головы. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Также полиция на месте происшествия обнаружила 41-летнего мужчину, который, со слов очевидцев, и произвел выстрелы в потерпевшего.

Следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются. Проводится дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 мая, в заведении «Портер паб» на улице Героев Днепра, 34 в Киеве мужчина открыл огонь по людям, после чего скрылся на черном Mercedes ML с военными номерами КВ 0405.