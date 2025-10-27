Россия делает преувеличенные заявления об успехах в местах ведения боевых действий.

Российские войска всё чаще используют просачивания между украинскими позициями для ложных заявлений о наступлении и успехах, говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что Кремль эксплуатирует использует миссии по проникновению и отсутствие смежных линий фронта в некоторых тактических районах, а также обусловленное этим рассредоточение сил, чтобы делать преувеличенные заявления об успехах в местах ведения боевых действий.

В частности, 26 октября Генеральный штаб Украины признал, что ситуация в районе Покровска и Мирнограда остаётся сложной, и что российские силы значительно активизировали свои наступательные усилия. При этом Генштаб заявил, что в Покровске действуют около 200 российских военнослужащих, однако украинские контрдиверсионные операции не позволяют российским войскам продвинуться вглубь города и закрепиться там.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска добиваются успехов в районе Покровска и Мирнограда и в них, которые имеют тактическое значение, но, вероятно, не предвещают неминуемого краха украинской обороны в этом районе", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, Кремль также представляет захват небольших населённых пунктов, не имеющих оперативного значения, как крупные успехи в информационном воздействии.

"Площадь Дроновки составляет менее шести квадратных километров, а Плещеевки — менее четырёх квадратных километров. В обоих случаях до войны там проживало около 600 человек", - отмечают аналитики.

При этом во время последнего отчета Путину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов Герасимов начал свой доклад с заявления о том, что российские войска продолжают выполнять задачи по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Заявление Герасимова повторяет давнее требование Путина о том, чтобы Украина передала России все четыре незаконно аннексированных региона, одновременно подрывая недавние предложения России обменять территории на юге Украины на полный контроль над Донецкой областью", - пишут в ISW.

Ранее украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что российские военные получили приказ захватить Покровск до середины ноября.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", в свою очередь пишет, что обстановка в Покровске "далеко не лучшая, даже очень тяжелая", но сейчас Силам обороны временно удалось стабилизировать ситуацию.

