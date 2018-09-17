Черновчанин захотел почувствовать "вкус жизни", угнал старый жигуль и разбил 9 машин (фото)
В Черновцах правоохранители задержали местного жителя, который сегодня на угнанном автомобиле протаранил ограждение и повредил девять автомобилей.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в обеденное время сотрудники патрульной полиции задержали злоумышленника после того, как он, совершив ДТП и скрылся с места происшествия.
После задержания мужчина сообщил полицейским, что сегодня на рынке на улице Зеленой украл автомобиль ВАЗ-2107 у своего товарища. На улице Поповича с односторонним движением он двигался в противоположном направлении. Во время движения злоумышленник повредил забор и девять автомобилей. После того, как нарушитель врезался в автомобиль "Фольксваген", скрылся с места аварии.
Сотрудники патрульной полиции оперативно установили личность угонщика и задержали его. Он объяснил правоохранителям, что угнал автомобиль, потому что "хотел по-человечески покататься, почувствовать вкус жизни".
Также известно, что экспертиза установила, что нарушитель на момент аварии был трезв.