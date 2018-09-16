В Харькове произошло очередное смертельное ДТП – погибли двое пенсионеров

Вследствие аварии на месте происшествия погибли 80-летний водитель и 79-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Lanos.

В Харькове в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое пенсионеров.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 сентября, около 12.00 на Мерефянском шоссе в Харькове.

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Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - Daewoo Lanos и Renault под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии на месте происшествия погибли 80-летний водитель и 79-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Lanos.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.