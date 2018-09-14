В Черновцах произошло массовое ДТП с участием полицейского автомобиля (фото)

По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет.

В Черновцах в результате масштабного ДТП в центре города пострадали 5 легковых автомобилей, одиниз которых принадлежит патрульной полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, авария произошла сегодня примерно в 18.20 на перекрестке улиц Университетской и Богдана Хмельницкого.

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На месте происшествия правоохранители выясняют обстоятельства столкновения. Полиция перекрыла движение транспорта на улице Университетской, в результате чего приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 4 и 8.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет.

Как сообщал УНИАН, под Харьковом иномарка влетела в остановку: одна женщина погибла, еще две - травмированы.