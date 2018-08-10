Жуткое ДТП на Запорожье с пятью погибшими детьми: шесть жертв, много травмированных (фото, видео)

Среди шести погибших – пятеро детей.

В Запорожской области в результате столкновения грузового автомобиля «КамАЗ» и маршрутного такси шесть человек погибли, еще 12 травмированы.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, сегодня около 14:30 на автодороге «Харьков-Симферополь» возле села Каменское произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и маршрутное такси.

«В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро - дети. Также 12 человек травмированы», - отметил Фацевич.

Читайте такжеВ Одессе столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

По его информации, полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки. Во время аварии в салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров.

Он добавил, что с водителем маршрутного такси проводятся первоочередные следственные действия. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения

Сейчас на месте работает усиленная следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. Работу группы на месте координирует руководство полиции Запорожья. Кроме того, на месте аварии находятся сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинские работники.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.