СМИ сообщили подробности нападения на лагерь ромов во Львове – пострадал 10-летний мальчик

Нападавшие нанесли ножевые ранения ребенку и молодой женщине, пострадавших госпитализировали.

В результате нападения группы лиц на лагерь ромов в окрестностях Львова погиб 24-летний парень, еще нескольких человек госпитализировали с ножевыми ранениями.

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Как сообщает местное издание ZAXID.net, нападение произошло на улице Трускавецкой. В результате столкновений погиб парень ромской национальности, житель села Ровное Закарпатской области.

Еще трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями – 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительницу села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатово.

Как сообщалось, группа лиц в масках вечером 23 июня совершила нападение на лагерь цыган в лесном массиве на окраине Львова. В ходе инцидента погиб один человек, еще четверо были травмированы. Полицейские, прибывшие на место, задержали нападавших.