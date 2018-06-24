Под Львовом напали на лагерь ромов – один человек погиб, четверо травмированы

Правоохранители задержали семерых человек, причастных к нападению.

Группа лиц в масках совершила нападение на лагерь цыган в лесном массиве на окраине Львова. В ходе инцидента погиб один человек, еще четверо были травмированы. Полицейские, прибывшие на место, задержали нападавших.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, сообщение об инциденте правоохранители получили в ночь на воскресенье.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Полицейские пресекли правонарушение и задержали семерых лиц, причастных к нападению.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что "Национальные дружины" разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке в Киеве.