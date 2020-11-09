Новый препарат может оказаться сильнее, чем все остальные, в провокации защитной иммунной реакции.

В США создали новую вакцину от COVID-19 на основе так называемого "искусственного" коронавируса. Она потенциально может вызвать большую защитную реакцию организма, чем другие профилактические препараты.

Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, сколько доз вакцины рассчитывают распространить в миреКак пишет Nature, авторами вакцины выступили ученые Дэвид Вислер и Нил Кинг из Университета Вашингтона в Сиэтле. Вместе с коллегами они создали микроскопические похожие на шарики частицы. Они повторяют структуру коронавируса, который провоцирует COVID-19. К поверхности этих частиц ученые прикрепили 60 копий белков с шипов SARS-CoV-2. Именно с помощью этих шипов коронавирус проникает в человеческие клетки.

Команда исследователей ввели вакцину на основе микрочастиц мышам. У животных в результате появились защитные антитела, способные блокировать вирус. Их уровень был таким же или даже выше, чем у людей, которые выздоровели от COVID-19. У мышей, получивших вакцину с "искусственным" коронавирусом, было в 10 раз больше антител, чем у грызунов, которым вкололи препарат на основе только белков из шипов. Многие потенциальные вакцины базируют именно на этих белках. Ученые готовят новую разработку для клинических испытаний (больше о первых результатах испытания новой вакцины можно прочитать на сайте Cell).

Вакцина от коронавируса: что известно

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцин от COVID-19.

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ по равному доступу к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и квалификации ВОЗ.

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Перевод: Лесь Дымань