В США создали новую вакцину от COVID-19 на основе так называемого "искусственного" коронавируса. Она потенциально может вызвать большую защитную реакцию организма, чем другие профилактические препараты.
Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, сколько доз вакцины рассчитывают распространить в миреКак пишет Nature, авторами вакцины выступили ученые Дэвид Вислер и Нил Кинг из Университета Вашингтона в Сиэтле. Вместе с коллегами они создали микроскопические похожие на шарики частицы. Они повторяют структуру коронавируса, который провоцирует COVID-19. К поверхности этих частиц ученые прикрепили 60 копий белков с шипов SARS-CoV-2. Именно с помощью этих шипов коронавирус проникает в человеческие клетки.
Команда исследователей ввели вакцину на основе микрочастиц мышам. У животных в результате появились защитные антитела, способные блокировать вирус. Их уровень был таким же или даже выше, чем у людей, которые выздоровели от COVID-19. У мышей, получивших вакцину с "искусственным" коронавирусом, было в 10 раз больше антител, чем у грызунов, которым вкололи препарат на основе только белков из шипов. Многие потенциальные вакцины базируют именно на этих белках. Ученые готовят новую разработку для клинических испытаний (больше о первых результатах испытания новой вакцины можно прочитать на сайте Cell).
Вакцина от коронавируса: что известно
- По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцин от COVID-19.
- Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ по равному доступу к будущей вакцине от коронавирусной болезни.
- 16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и квалификации ВОЗ.
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