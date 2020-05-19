цей матеріал доступний українською

Количество инфицированных коронавирусом в России достигло почти 300 тысяч человек

11:54, 19 мая 2020
Зарубежные новости
111 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе з коронавирусом.

«Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 тыс. 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 837 летальных исходов, выздоровели 76 тыс. 130 человек», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса: подозревают, что завезли из России (видео)

За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5 тыс. 921 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Университета имени Джонса Хопкинса, в мире уже выявлено более 4,8 миллиона инфицированных коронавирусом, умерли более 318,5 тыс. человек.

РФ занимает второе место в мире после США по распространенности коронавируса.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter