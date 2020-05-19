Количество инфицированных коронавирусом в России достигло почти 300 тысяч человек

РФ занимает второе место в мире после США по распространенности коронавируса.

В России, по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом достигло почти 300 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе з коронавирусом.

«Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 тыс. 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 837 летальных исходов, выздоровели 76 тыс. 130 человек», - говорится в сообщении.

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За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5 тыс. 921 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Университета имени Джонса Хопкинса, в мире уже выявлено более 4,8 миллиона инфицированных коронавирусом, умерли более 318,5 тыс. человек.

РФ занимает второе место в мире после США по распространенности коронавируса.