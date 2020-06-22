В мире за сутки выявили 135 тысяч новых случаев COVID-19

Около четверти всех смертельных случаев приходятся на США.

По состоянию на утро 22 июня во всем мире зафиксировано 8 927 195 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено более 135 тысяч новых больных.

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Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, жертвами эпидемии во всем мире стали 467 636 человек. Около четверти всех смертельных случаев приходятся на США - 119 969.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 279 306), Бразилии (1 083 341), России (583 879), Индии (410 461) и Великобритании (305 803).

В то же время, 4 419 717 пациентов во всем мире выздоровели.

Напомним, по состоянию на вечер 21 июня город Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина.

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