ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Читайте такжеВ мире COVID-19 заболели более 3,3 миллиона человек: Украина обогнала Южную КореюРешение приняли по итогам заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения». – заявил он.

По его словам, вывод о том, что пандемия по-прежнему является чрезвычайной ситуацией мирового уровня, сделан на заседании комитета, на котором присутствовали 18 экспертов и 13 консультантов. Решение приняли единогласно.

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней.

ВОЗ также призывает страны мира продолжать помогать уязвимым к пандемии государствам.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине зафиксировано 11 411 случаев инфицирования коронавирусом.