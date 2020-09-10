В Грузии с начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 830 больных COVID-19.

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны эпидемии в стране и об ужесточении карантинных правил.

Как сообщает "Грузия Онлайн", об этом он заявил на заседании правительства.

Говоря о необходимости применения новых ограничений, Гахария упомянул о факте, когда после проведения масштабной свадьбы в Тбилиси образовалось 5 новых кластеров заражения в различных городах страны, среди которых Цагери, Кутаиси, Зугдиди и другие.

«Мы ожидаем роста инфицирований в этих регионах, к сожалению, событием, которое привело к распространению, стала свадьба. Мы были вынуждены добавить в постановление пункт об ограничении «не более 10 человек», чтобы запретить подобные церемонии. Все это делается с целью защиты здоровья наших граждан», — сказал Гахария.

По словам премьера, с 10 сентября также будут запрещены культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек. Речь идет о мероприятиях под открытым небом, в закрытых помещениях эти ограничения действовали и до этого.

Также запрещается проведение клубных вечеринок на открытых площадках, так как «такие мероприятия несут в себе высокий риск быстрого распространения вируса».

Открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, запланированное на 1 октября, будет перенесено на 1 ноября.

Что касается проведения выборов и предвыборных мероприятий (в Грузии 31 октября состоятся парламентские выборы – УНИАН), то, по словам главы правительства, ограничения не распространятся на агитационные мероприятия и проведение предвыборных кампаний.

Премьер также заявил о начале второй волны заражения коронавирусом и подчеркнул, что ситуация в Грузии находится под контролем и причин для паники нет.

Минздрав и больничный сектор Грузии полностью готовы к приему пациентов.

«Сегодняшние 57 случаев заболевания и 44 случая, зафиксированные вчера, прямо указывают на то, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Мы предполагали начало второй волны, и вот этот процесс начался. Здесь важно то, что нет причин для паники, потому что ситуация находится под полным контролем», — сказал Гахария.

По его словам, в первые дни эпидемии в Грузии проводили в среднем по 150 ПЦР-тестов в день, но сегодня это число достигает 6 тыс.-7 тыс., а в будущем увеличится до 10 тыс. тестов в день.

По данным на 10 сентября, в Грузии выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 тыс. 830.

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Автор: Леся Лещенко