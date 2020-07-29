В Боснии от COVID-19 скончался министр

Букваревич работал в правительстве с 2015 года.

Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич скончался 29 июля от COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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53-летний чиновник умер в одной из больниц Сараево, куда его госпитализировали на прошлой неделе. 27 неделе его подключили к системе поддержания дыхания.

Букваревич работал в правительстве с 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 июля во всем мире зафиксировано 16 682 030 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами эпидемии стали 659 374 людей.

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