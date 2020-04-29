В мире от COVID-19 выздоровели почти миллион пациентов

Количество больных достигло 3,1 миллиона.

По состоянию на 5:30 29 апреля в мире от коронавирусной инфекции выздоровели 928 658 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

При этом общее количество заболевших с начала пандемии составило 3 116 398. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США – 1 012 582, Испании – 232 128, Италии – 201 505, Франции – 169 053, Великобритании – 162 350, Германии – 159 912, Турции – 114 653.

217 153 пациентов погибли.

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