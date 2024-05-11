Нет достаточно доказательств, что россияне пошли в наступление с целью захвата Харькова.

Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские оккупанты начали наступательную операцию вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области утром 10 мая и достигли значительных тактических успехов.

Захватчики, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции на севере Харьковщины, которая имеет ограниченные оперативные цели, но направлена на достижение стратегического эффекта - отвлечение военных и техники с других критических участков фронта на востоке Украины.

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Сейчас российские войска начали две ограниченные операции в этом районе: одну к северу от Харькова в направлении Липцов, а другую к северо-востоку от Харькова возле Волчанска.

Минобороны Украины сообщило, что российские бронетанковые штурмовые группы неустановленной численности попытались прорвать украинскую оборону под Волчанском.

Данные NASA Fire Information for Resource Management от 10 мая свидетельствуют, что в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка и вблизи них, вероятно, велись ожесточенные бои.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник заявило, что российские войска продвинулись по меньшей мере на километр вглубь возле Волчанска. ISW не видел достаточных доказательств, чтобы оценить примерный ход боевых действий в непосредственной близости к этому району.

Аналитики прогнозируют, что российские войска, вероятно, воспользуются своим тактическим плацдармом на севере Харьковской области в ближайшие дни для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступательных действий, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и продвинуться так, чтобы артиллерией достигать Харькова.

Однако ограниченные усилия, которые сейчас применяют российские силы, не свидетельствуют о том, что они проводят широкомасштабную наступательную операцию с целью окружить и захватить Харьков.

Наступление на Харьковщине - детали

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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